В РФ зарегистрировали минимальный прирост случаев COVID-19 с октября

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Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 10 565 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

С начала года в РФ наблюдается постепенное снижение уровня заболеваемости коронавирусом, значения вторника соотносятся с данными 3-5 октября 2020 года, когда число новых заражений, выявленных за сутки, впервые превысило 10 тысяч случаев. В тот период шел эпидподъем заболеваемости, в настоящий момент Россия находится в фазе стабилизации.

За минувшие сутки в РФ был подтвержден 441 случай смерти от коронавируса, 14 966 пациентов были выписаны из больниц.

В Москве зарегистрированы 1 277 новых случаев COVID-19 за сутки, 49 пациентов скончались, 1 796 выздоровели.

За весь период распространения коронавируса в РФ, с марта 2020 года, зарегистрировано 4 млн 268 тыс. 215 случаев коронавирусной инфекции (+0,25% за минувшие сутки), 86 896 умерших и 3 млн 838 тыс. 040 выписанных.

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