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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:03Заразились
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ВОЗ впервые за семь недель отметила ускорение заболеваемости COVID-19 в мире

ВОЗ впервые за семь недель отметила ускорение заболеваемости COVID-19 в мире
Фото: Aslam Iqbal/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Темп заболеваемости COVID-19 в мире за последнюю неделю вырос впервые с середины января, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, заболеваемость выросла в Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье.

"Это разочаровывает, но не удивляет", - отметил Гебрейесус.

По его словам, в ВОЗ выясняют причину увеличения количества новых заражений коронавирусом.

"В некоторых случаях это, кажется, связано с ослаблением мер общественного здравоохранения, продолжающейся циркуляции штаммов и с тем, что люди теряют бдительность", - предположил он.

С начала пандемии в мире заразились коронавирусом более 114 млн человек, более 2,5 млн умерли.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 01 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Тедрос Адханом Гебрейесус ВОЗ коронавирус Америка Европа

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