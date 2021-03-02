Минск инициирует экстрадицию Тихановской

По данным СК Белоруссии, соратники оппозиционерки готовили массовые беспорядки в Гомеле

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская Фото: Thierry Monasse/Getty Images

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, инициирует ее экстрадицию.

"Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру", - говорится в сообщении на сайте СК республики во вторник.

По данным следствия, сотрудники правоохранительных органов "получили информацию о том, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов на территории Гомеля". "С целью проработки и подробного планирования своих действий обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала, в том числе, сама Тихановская", - заявили в белорусском СК.

Уточняется, что данные обстоятельства стали известны в ходе расследования уголовного дела в отношении мужа Тихановской Сергея (белорусский оппозиционер и блогер, задержан в мае 2020 года) и выделены в отдельное производство.

По данным белорусского СК, милиционеры задержали основных фигурантов этого дела 6-8 августа прошлого года. Им предъявлено обвинение по ч.1 ст.13, ч.2 ст.293 (приготовление к массовым беспорядкам) и по ч.1 ст.13, ч.1 ст.292 (приготовление к захвату зданий и сооружений) УК республики. Все обвиняемые арестованы.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

На прошедших в августе прошлого года выборах президента Белоруссии Тихановская заняла второе место. Ее сторонники не признали результаты подсчетов, и по сегодняшний день выходят на акции протеста. Сама Тихановская покинула страну вскоре после оглашения итогов выборов.

В декабре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии возбудила против Тихановской и ряда других белорусских оппозиционеров уголовные дела о создании экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем.