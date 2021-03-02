Пресс-служба Тихановской опровергла ее участие в подготовке массовых беспорядков

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская никогда не участвовала в разработке планов по организации массовых беспорядков и захвату зданий государственных органов, заявили в пресс-службе лидера белорусской оппозиции.

"За время предвыборной программы и месяцы протеста после выборов команда Светланы Тихановской общалась и продолжает общаться с огромным количеством беларусов. Часть из них всегда была и продолжает оставаться ориентированной на радикальные меры - но Светлана Тихановская никогда не участвовала в разработке таких планов", - говорится в комментарии пресс-службы Тихановской по поводу видео, обнародованного Следственным комитетом во вторник.

"Как показывают более 200 дней белорусского протеста, Светлана Тихановская и ее команда поддерживала только мирные методы", - отмечается в комментарии.

Ранее во вторник Следственный комитет Белоруссии сообщил, что завершил расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц экс-кандидата в президенты Тихановской, а сама она в настоящее время объявлена в розыск. "Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру", - проинформировали в Следственном комитете.

По информации следствия, "лица из ближайшего окружения" Тихановской готовились в прошлом году к массовым беспорядкам и захвату зданий госорганов в Гомеле. "С целью проработки и подробного планирования своих действий обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала, в том числе, сама Тихановская", - заявили в белорусском СК.

В ведомстве также уточнили, что данные обстоятельства стали известны в ходе расследования уголовного дела в отношении мужа Тихановской Сергея (белорусский оппозиционер и блогер, задержан в мае 2020 года) и выделены в отдельное производство.