Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:33Заразились
на 02.03В России 4 268 215+10 565В мире 114 442 646+374 667

Лукашенко обсудил с Путиным в Сочи "все вопросы" отношений двух стран

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на прошедших 22 февраля в Сочи переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждалась полная ревизия отношений двух стран.

"Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 - это полная брехня и выдумки. Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены. Их десятки были. Очень многие вопросы. Притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений", - сказал Лукашенко во вторник на встрече с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

Президента цитирует госагентство БелТА.

Путин и Лукашенко 22 февраля провели переговоры в Сочи, на следующий день пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президентов, в котором было продолжено обсуждение вопросов, затронутых в ходе российско-белорусских переговоров на высшем уровне.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 февраля сообщил, что Путин положительно оценил встречу с белорусским коллегой. "В целом эта встреча была очень полезной, очень своевременной, конструктивной и откровенной. Президент России весьма позитивно оценивает итоги состоявшейся встречи", - сказал Песков.

По его словам, главным образом речь шла о расширении и совершенствовании экономического взаимодействия двух стран. "В том числе, президенты говорили о том, что по линии экономических ведомств надо активизироваться, нужно особенно обратить внимание на взаимодействие в налоговой сфере. С этой целью в ближайшее время состоятся консультации по линии налоговых ведомств двух стран и между руководителями правительств", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

"Говорили отдельно о координации усилий по линии силовых ведомств, в том числе, министерств обороны. Скоро состоятся консультации между этими ведомствами", - заявил представитель Кремля.

Александр Лукашенко Белоруссия Сочи Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Лукашенко выступил против слияния Белоруссии и РФ

Volvo к 2030 году будет выпускать только электромобили

Volvo к 2030 году будет выпускать только электромобили

Минск инициирует экстрадицию Тихановской

Минск инициирует экстрадицию Тихановской
Пандемия коронавируса

В ВОЗ сочли нереалистичными прогнозы о победе над COVID к концу года

Пандемия коронавируса

В Японии более 1 тыс. доз COVID-вакцины испортились из-за поломки холодильника

В Японии более 1 тыс. доз COVID-вакцины испортились из-за поломки холодильника

Zoom увеличила квартальную чистую прибыль в 17 раз

Zoom увеличила квартальную чистую прибыль в 17 раз

Цена барреля Brent опустилась ниже $63

Что случилось этой ночью: вторник, 2 марта

Анджелина Джоли продала пейзаж Черчилля за рекордную цену

Эксперты назвали США неготовыми защититься от угроз в области искусственного интеллекта

Эксперты назвали США неготовыми защититься от угроз в области искусственного интеллекта
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');