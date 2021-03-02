Лукашенко обсудил с Путиным в Сочи "все вопросы" отношений двух стран

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на прошедших 22 февраля в Сочи переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждалась полная ревизия отношений двух стран.

"Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 - это полная брехня и выдумки. Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены. Их десятки были. Очень многие вопросы. Притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений", - сказал Лукашенко во вторник на встрече с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

Президента цитирует госагентство БелТА.

Путин и Лукашенко 22 февраля провели переговоры в Сочи, на следующий день пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президентов, в котором было продолжено обсуждение вопросов, затронутых в ходе российско-белорусских переговоров на высшем уровне.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 февраля сообщил, что Путин положительно оценил встречу с белорусским коллегой. "В целом эта встреча была очень полезной, очень своевременной, конструктивной и откровенной. Президент России весьма позитивно оценивает итоги состоявшейся встречи", - сказал Песков.

По его словам, главным образом речь шла о расширении и совершенствовании экономического взаимодействия двух стран. "В том числе, президенты говорили о том, что по линии экономических ведомств надо активизироваться, нужно особенно обратить внимание на взаимодействие в налоговой сфере. С этой целью в ближайшее время состоятся консультации по линии налоговых ведомств двух стран и между руководителями правительств", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

"Говорили отдельно о координации усилий по линии силовых ведомств, в том числе, министерств обороны. Скоро состоятся консультации между этими ведомствами", - заявил представитель Кремля.