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Путин "весьма позитивно" оценил итоги встречи с Лукашенко 22 февраля

В Кремле это мероприятие назвали "очень полезным и откровенным"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин положительно оценивает встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко, которая была своевременной и откровенной, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"В целом эта встреча была очень полезной, очень своевременной, конструктивной и откровенной", - сказал Песков журналистам, комментируя встречу лидеров, которая состоялась в минувший понедельник, 22 февраля, в Сочи.

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"Президент России весьма позитивно оценивает итоги состоявшейся встречи", - добавил он. Песков рассказал, что главным образом в ходе переговоров речь шла о расширении и совершенствовании взаимодействия двух стран по линии экономических ведомств.

"Был определенный пандемийный спад и в объеме товарооборота, и в экономическом плане, поэтому сейчас нужно прилагать очень энергичные усилия, чтобы этот спад компенсировать и вывести на траекторию роста все основные показатели", - сказал он.

"Два президента говорили о том, что по линии экономических ведомств надо активизироваться, нужно особенно обратить внимание на взаимодействие в налоговой сфере. С этой целью в ближайшее время состоятся консультации по линии налоговых ведомств двух стран и между руководителями правительств", - добавил Песков.

Он отметил, что по мере углубления сотрудничества в этих областях будут конкретизированы двусторонние меры.

"Говорили отдельно о координации усилий по линии силовых ведомств, в том числе министерств обороны. Скоро уже состоятся консультации между этими ведомствами", - заявил представитель Кремля.

По его словам, 23 февраля президент провел много встреч непубличного характера в продолжение контактов с Лукашенко.

"Путин имел с ним еще один телефонный разговор", - отметил Песков.

Владимир Путин Александр Лукашенко Белоруссия Дмитрий Песков

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