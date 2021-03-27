"Представляющие интересы страны" белорусские журналисты получат право на телохранителя

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Телохранители в Белоруссии могут появиться у всех, кто представляет интересы страны, включая журналистов, сообщил в субботу телеканал "Беларусь 1".

"У журналистов, сотрудников силового блока и всех тех, кто представляет интересы страны и людей, могут появиться телохранители. Такую возможность предусматривает проектная редакция в закон о государственной защите", - заявили в эфире госТВ.

Там показали отрывок интервью заместителя госсекретаря Совбеза Александра Рахманова. Он уточнил, что "на этих людей также будут распространяться в установленном порядке по решению министра внутренних дел... дополнительные меры защиты, которые позволят сберечь и их здоровье, и их жизнь, и их имущество от любых преступных посягательств".

"Довольно широкий спектр этих мероприятий предусмотрен в законе о государственной защите, начиная от физической защиты и вплоть до легендирования их данных и даже предусмотрена такая норма - изменения внешности", - заявил Рахманов.

В настоящее время в Белоруссии действует закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны". В него включены судьи, должностные лица правоохранительных органов, должностные лица контролирующих (надзорных) органов, сотрудники органа госохраны, а также их близкие.