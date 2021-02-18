В Белоруссии возбуждено уголовное дело о гибели активиста Бондаренко

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что возбудила и расследует уголовное дело по факту смерти гражданского активиста Романа Бондаренко, передает "БелТА".

Дело возбуждено по статье уголовного кодекса об умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности гибель человек.

Уточняется, что причастность милиции к причинению Бондаренко травм не установлена.

31-летний минчанин Бондаренко 11 ноября был избит во дворе собственного дома. Сообщалось, что вечером он вышел во двор, когда неизвестные начали там снимать бело-красно-белые ленты с забора. Началась потасовка. Бондаренко оттолкнули, он ударился головой. Неизвестные погрузили его в микроавтобус и увезли. Сообщалось, что его доставляли в Центральное РУВД, затем в больницу скорой помощи с тяжелыми травмами. Он умер 12 ноября.

В СК Белоруссии затем заявили, что Бондаренко был пьян перед потасовкой во дворе. Это же заявил президент Александр Лукашенко, который отметил, что власти эта смерть невыгодна.

Врач-анестезиолог больницы скорой помощи Артем Сорокин, который сообщил журналистам, что Бондаренко был трезв и передал результаты его анализов, был задержан и привлечен к уголовной ответственности. Он сейчас находится под арестом.

Журналистка TUT.BY Катерина Борисевич, которая опубликовала данные Сорокина, с 18 ноября также арестована. Ей вменяют "разглашение врачебной тайны, повлекшей тяжкие последствия" (ч. 3 ст. 178 УК). Суд по делу о разглашении врачебной тайны о смерти Бондаренко начнется 19 февраля.