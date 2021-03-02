Белый дом заявил, что США не стремятся ухудшить или перезапустить отношения с РФ

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - США осознают, что введенные во вторник санкции против России не решат все проблемы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы ожидаем, что отношения с Россией по-прежнему будут для нас вызовом, мы готовы к этому. Мы не стремимся перезапустить наши отношения, но мы также не стремимся к эскалации", - сказала она на брифинге.

Пресс-секретарь также добавила, что администрация США "продолжает процесс рассмотрения возможности предпринять новые шаги в ответ на действия России".

"Сегодняшнее объявление было сделано в координации с ЕС, мы не воспринимаем эти санкции как способ решения всех проблем", - отметила Псаки.

Минфин США объявил о санкциях в отношении первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова. Согласно опубликованному списку Минфина, ограничительные меры вводятся также против заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, директора ФСИН Александра Калашникова, генпрокурора Игоря Краснова и начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина.

Ранее во вторник сообщалось, что санкции ЕС против российских должностных лиц в связи с ситуацией с Навальным вступили в силу. Ограничительные меры введены против главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова. Санкции устанавливают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание в ЕС банковских активов подпавших под ограничительные меры лиц.

В октябре прошлого года Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с делом о предполагаемом отравлении Навального.

Под санкции ЕС подпали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Кроме того, санкции были введены в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), который в Европе считают местом создания отравляющего вещества "Новичок".