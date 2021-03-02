Санкции США против России не затронут сотрудничество в космосе

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Администрация США сообщила, что вводимые против России санкции не будут касаться сотрудничества стран в космической сфере.

В заявлении Госдепартамента об ограничениях на экспорт продукции военного назначения и товаров, имеющих отношение к сфере национальной безопасности, отмечается, что исключение сделано для "экспорта в рамках сотрудничества властей в космической сфере".

Кроме того, в списке исключений фигурирует продукция, нужная для "обеспечения безопасности гражданской авиации". Полностью принадлежащие материнской компании филиалы американских и других иностранных компаний тоже попали в список претендентов на экспортные исключения. Касается это и некоторых экспортных лицензий для российских граждан, работающих в США.

Госдеп поясняет, что эти исключения действуют еще с 2018 года, и нынешняя администрация решила сохранить их. Заявки на исключения из санкций будут рассматриваться на индивидуальной основе, отмечает внешнеполитическое ведомство США.

Сотрудничество России и США распространяется на Международную космическую станцию (МКС). Пока большинство астронавтов NASA отправляются на МКС на российских кораблях "Союз". На данный момент срок работы станции рассчитан до 2024 года, но ведутся переговоры о продлении срока службы станции до 2028 или 2030 года.

Россия, несмотря на санкции Вашингтона, поставляет США ракетные двигатели РД-180 для ракет Atlas-V фирмы United Launch Alliance. Другой американской компании Orbital ATK поставляются двигатели РД-181. Они применяются на ракетах Antares, при помощи которых на МКС отправляются грузовые корабли Cygnus.

В феврале "Интерфакс" сообщал, что ракетно-космическая корпорация "Энергия" ищет новых международных заказчиков из-за американских и европейских санкций. Как отмечали в корпорации, санкции создают "риск ограничения международной кооперации при осуществлении ряда проектов".

Ранее ряд российских космических предприятий, среди них Самарский РКЦ "Прогресс" и "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ЦНИИмаш), были внесены в санкционные списки США. Попадание в список означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам "черного списка".

Глава "Роскосмоса" назвал незаконными санкции в отношении космических предприятий - РКЦ "Прогресс" и ЦНИИмаш. "Эти санкции вредны, потому как создадут дополнительные препятствия и раздражения в столь важном сотрудничестве россиян и американцев в космосе, в частности, на МКС", - писал Рогозин в фейсбуке.