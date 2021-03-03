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КНДР получит около 1,7 млн доз вакцины от коронавируса по линии COVAX

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Северная Корея получит около 1,7 млн доз вакцин против коронавируса COVID-19 в рамках международной программы COVAX.

Согласно плану распределения вакцин, обнародованному COVAX, с февраля по май в КНДР будет поставлено в общей сложности 1 млн 704 тыс. доз вакцин производства AstraZeneca. Этого хватит, чтобы привить около 852 тыс. человек.

COVAX - глобальная инициатива по обеспечению равного доступа к вакцинам против COVID-19 для всех стран, независимо от уровня доходов. Инициатива была учреждена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Северная Корея входит в число 92 стран с низким уровнем благосостояния, подпадающих под действие плана COVAX по обеспечению равного доступа к вакцинам от коронавируса.

Пхеньян не сообщал об обнаруженных случаях заражения COVID-19 в стране, но с начала 2020 года в КНДР действуют жесткие противовирусные меры и закрыты границы.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 03 марта 2021 годаПандемия коронавируса
КНДР COVAX AstraZeneca Коронавирус

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