В КНДР казнили двух чиновников на фоне мер борьбы с коронавирусом

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Северной Корее казнили по меньшей мере двоих чиновников на фоне экономических трудностей во время пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает агентство Associated Press, уточняя, что такую информацию южнокорейским законодателям предоставило в своем докладе Национальное агентство разведки.

Сообщается, что одного чиновника казнили за ввоз в страну запрещенных товаров на фоне усиленного таможенного контроля на границе из-за пандемии. Еще один высокопоставленный чиновник был казнен по обвинению в махинациях с обменом валют.

В южнокорейском разведсообществе также отмечают, что руководитель КНДР Ким Чен Ын в последнее время предпринимал "безрассудные поступки" на фоне экономических трудностей, в частности, поднял цены на сырьевые товары и сократил объем промышленного производства.

Кроме того, было предписано приостановить рыбную ловлю и производство соли из-за опасений, что морская соль может быть заражена коронавирусом.

В Пхеньяне и провинции Чагандо ввели режим изоляции. Сообщается также, что Пхеньян на фоне мер по сдерживанию коронавируса может отложить съезд Трудовой партии Кореи, который был запланирован на начало следующего года.