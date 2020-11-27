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В КНДР казнили двух чиновников на фоне мер борьбы с коронавирусом

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Северной Корее казнили по меньшей мере двоих чиновников на фоне экономических трудностей во время пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает агентство Associated Press, уточняя, что такую информацию южнокорейским законодателям предоставило в своем докладе Национальное агентство разведки.

Сообщается, что одного чиновника казнили за ввоз в страну запрещенных товаров на фоне усиленного таможенного контроля на границе из-за пандемии. Еще один высокопоставленный чиновник был казнен по обвинению в махинациях с обменом валют.

В южнокорейском разведсообществе также отмечают, что руководитель КНДР Ким Чен Ын в последнее время предпринимал "безрассудные поступки" на фоне экономических трудностей, в частности, поднял цены на сырьевые товары и сократил объем промышленного производства.

Кроме того, было предписано приостановить рыбную ловлю и производство соли из-за опасений, что морская соль может быть заражена коронавирусом.

В Пхеньяне и провинции Чагандо ввели режим изоляции. Сообщается также, что Пхеньян на фоне мер по сдерживанию коронавируса может отложить съезд Трудовой партии Кореи, который был запланирован на начало следующего года.

Южная Корея КНДР

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