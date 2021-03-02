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Генсек ОПЕК отметил улучшение перспектив нефтяного рынка

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо в ходе заседания технического комитета ОПЕК+ отметил улучшающиеся перспективы глобального нефтяного рынка и мировой экономики в целом, говорится в пресс-релизе организации.

Тем не менее, учитывая сохраняющуюся неопределенность, он сказал: "Мы должны четко подчеркнуть: осторожный оптимизм, осторожный оптимизм, осторожный оптимизм".

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По словам Баркиндо, спрос на нефть продолжает расти и в 2021 году увеличится на 5,8 млн б/с - до примерно 96 млн б/с, "обнадеживающие изменения в мировой экономике и устойчивый спрос в Азии являются положительными факторами".

Однако он подчеркнул, что глобальная пандемия COVID-19 продолжает создавать риски для восстановления, сославшись на данные, показывающие, что в последнюю неделю февраля впервые за семь недель в мире выросло количество новых случаев инфицирования.

"Прогресс в области вакцинации COVID-19 продолжается во многих странах, но нынешние темпы показывают, что многие развивающиеся страны рискуют остаться позади. Мы надеемся, что многосторонние усилия поддержат инклюзивный и быстрый доступ к вакцинам во всем мире", - сказал он.

ОПЕК нефть

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