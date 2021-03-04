Что случилось этой ночью: четверг, 4 марта

Взрыв прототипа Starship, гибель сотрудника МВД ДНР, продление санкций США в отношении РФ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Прототип космического корабля Starship взорвался после посадки. В рамках испытания корабль вышел на высоту 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и последующей мягкой посадкой на стартовую площадку.

- Сотрудник МВД ДНР погиб в результате обстрелов в Донбассе. В ведомстве уточнили, что следственно-оперативная группа попала под прицельный снайперский обстрел со стороны позиций Вооруженных сил Украины в районе города Ясиноватая.

- Байден продлил санкции против РФ, введенные из-за украинского кризиса. В заявлении указывается, что ситуация вокруг Украины "по-прежнему представляет серьезную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США".

- В Швеции вооруженный ножом мужчина ранил восемь человек. Жизням раненых ничего не угрожает. Часть пострадавших, тем не менее, госпитализировали.