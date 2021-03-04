Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:39Заразились
на 03.03В России 4 278 750+10 535В мире 114 753 125+310 479

Что случилось этой ночью: четверг, 4 марта

Взрыв прототипа Starship, гибель сотрудника МВД ДНР, продление санкций США в отношении РФ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Прототип космического корабля Starship взорвался после посадки. В рамках испытания корабль вышел на высоту 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и последующей мягкой посадкой на стартовую площадку.

- Сотрудник МВД ДНР погиб в результате обстрелов в Донбассе. В ведомстве уточнили, что следственно-оперативная группа попала под прицельный снайперский обстрел со стороны позиций Вооруженных сил Украины в районе города Ясиноватая.

- Байден продлил санкции против РФ, введенные из-за украинского кризиса. В заявлении указывается, что ситуация вокруг Украины "по-прежнему представляет серьезную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США".

- В Швеции вооруженный ножом мужчина ранил восемь человек. Жизням раненых ничего не угрожает. Часть пострадавших, тем не менее, госпитализировали.

Новости

Facebook снял запрет на политическую рекламу

Facebook снял запрет на политическую рекламу

Меркель представила план снятия в Германии ограничений по COVID-19

Прототип космического корабля Starship SpaceX взорвался после посадки

Прототип космического корабля Starship SpaceX взорвался после посадки

Приговоренный к тюрьме Саркози заявил, что за семь лет на него "не нашли ничего"

Сотрудник МВД ДНР погиб в результате обстрелов в Донбассе

Байден продлил санкции против РФ, введенные из-за украинского кризиса

Байден продлил санкции против РФ, введенные из-за украинского кризиса

В Швеции вооруженный ножом мужчина ранил восемь человек

Российский Су-27 сопроводил два американских "стратега" над Балтикой

Власти США пообещали больше не насаждать силой демократию в мире

Власти США пообещали больше не насаждать силой демократию в мире

Попавшему в больницу супругу Елизаветы II стало лучше

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');