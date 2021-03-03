В Швеции вооруженный ножом мужчина ранил восемь человек

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Молодой мужчина напал с ножом на людей в городе Ветланда на юге Швеции, по меньшей мере восемь человек ранены, сообщает в среду газета Aftonbladet со ссылкой на заявление шведской полиции.

Жизням раненых ничего не угрожает, отметили в полиции. Часть пострадавших, тем не менее, госпитализировали.

Полиция при задержании открыла огонь и ранила нападавшего, он жив, его также отправили в больницу. Он находится под наблюдением. Однако его пока не допрашивали, мотив злоумышленника не ясен.

Шведская полиция проводит расследование и не исключает, что речь идет о теракте.

Место нападения оцеплено, силовики патрулируют другие районы города, опрашивают свидетелей.

Инцидент произошел во второй половине дня.