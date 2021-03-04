Прототип космического корабля Starship SpaceX взорвался после посадки

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Прототип американского пилотируемого космического корабля Starship, разрабатываемый для миссий на Луну и Марс, после испытательного суборбитального полета и успешной посадки взорвался на земле, трансляцию вела компания-разработчик SpaceX.

Starship SN10 has EXPLODED! 💥 pic.twitter.com/OMdhYGHBU7 — Everything SpaceX (@spacex360) March 3, 2021

Запуск Starship SN10 (десятого серийного испытательного аппарата) был осуществлен с полигона компании в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. В рамках испытания корабль вышел на высоту 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и последующей мягкой посадкой на стартовую площадку. Весь полет продолжался шесть с половиной минут.

Впервые совершив успешную посадку, корабль через несколько минут загорелся и взорвался.