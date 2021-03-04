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Google Cloud поможет страховщикам Allianz и Munich Re в оценке киберрисков клиентов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Google объединит усилия со страховыми компаниями Allianz SE и Munich Re AG с целью интеграции данных о киберрисках в клиентские страховые полисы, пишет The Wall Street Journal.

Компании, планирующие приобрести страховку от киберрисков, смогут попросить страховщиков взять данные о мерах, которые они принимают для обеспечения безопасности, непосредственно из сервиса Google Cloud. Allianz и Munich Re будут использовать эту информацию для создания специализированных страховых планов.

Работа с поставщиками "облачной" инфраструктуры, такими как Google, даст страховщикам более достоверную информацию о том, как их клиенты настраивают свои облачные сервисы, отмечает Боб Паризи, отвечающий за решения в сфере киберстрахования в североамериканском подразделении Munich Re.

Сейчас страховщики основываются на информации, которую получают из заполняемых клиентами форм, и имеют немного возможностей для подтверждения этих данных, например, могут просканировать серверы на предмет очевидных уязвимостей.

Инструменты анализа профиля рисков разработаны на основе критериев, созданных Центром безопасности интернета (Center for Internet Security), а также Национальным институтом стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology), являющегося подразделением министерства торговли США, сообщил директор по информационной безопасности Google Cloud Фил Венабл.

Они учитывают, в частности, степень контроля доступа к важной информации, настройку "облачных" сред для закрытия уязвимостей, а также обеспечение безопасности аппаратного и программного обеспечения, используемого для подключения к "облачным" сервиса

Allianz Munich Re Google Cloud Боб Паризи США Канада Фил Венабл

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