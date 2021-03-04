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Около 30% украинцев выступили за выход из Минских соглашений

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - 45,3% населения Украины считают необходимым выполнение Украиной Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" с 19 по 28 февраля.

Согласно данным исследования, результаты которого были презентованы на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг, 28,7% респондентов выступают за то, чтобы Украина вышла из переговорного процесса. 26% опрошенных затруднились ответить.

Социологический опрос проводился "Социальным мониторингом" методом индивидуального интервью по месту жительства среди 3017 респондентов по всей Украине. Статистическая погрешность составляет от 1,1% до 1,9%.

Конфликт в Донбассе

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после смены власти в Киеве. В результате на части Донецкой и Луганской области Украины в настоящее время существуют неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской народных республик, граничащие с Россией. Они отделены от остальной территории Украины так называемой линией разграничения, базирующейся на Минских соглашениях.

Стороны ведут переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ). Кроме того, урегулирование в Донбассе обсуждается на уровне так называемой Нормандской четверки, в которую входят Украина, Россия, Германия и Франция.

В последнее время на Украине усилились сомнения в реализуемости Минских соглашений, высказываются предложения по их "модернизации". Однако официальный Киев заявляет, что, тем не менее, не намерен от них отказываться.

В Кремле в четверг выразили глубокую озабоченность эскалацией напряженности на линии разграничения в Донбассе. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фиксируются "все чаще и чаще обстрелы территории Донбасса со стороны украинских вооруженных сил или разных формирований, которые там у Украины имеются вблизи линии соприкосновения". "Мы фиксируем вход украинских военных в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения. И все это повод для нашей серьезной обеспокоенности", - подчеркнул Песков.

По его словам, Москва рассчитывает, что "украинская сторона будет оставаться приверженной договоренностям в рамках Контактной группы, подписям главы украинского государства под Минским комплексом мер".

Украина Донбасс Минские соглашения

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