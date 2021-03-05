Спецдокладчик ООН призвал Совбез ввести санкции против военных Мьянмы

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Специальный докладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс призвал Совет Безопасности ООН ввести против захвативших власть в стране военных целенаправленные санкции и оружейное эмбарго.

"Я призываю Совет Безопасности ООН предпринять решительные и единые действия против военной хунты, включая целенаправленные санкции, оружейное эмбарго и обращение в Международный уголовный суд для расследования и наказания зверств, совершенных с момента переворота 1 февраля", - приводит слова Эндрюса Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Он добавил, что недавние репрессии протестующих в Мьянме, включая убийство 38 мирных демонстрантов в среду, требуют сильных ответных действий.

"Наконец, я призываю страны-члены (Совета Безопасности) не признавать военную хунту законным правительством, представляющим народ Мьянмы, в частности, потому что это не так", - заключил Эндрюс.

Протесты в Мьянме продолжаются с 1 февраля, когда в стране произошел военный переворот. К власти пришел главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн. Он объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

События в Мьянме вызвали международное осуждение. Ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов. США также ввели санкции против главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, его заместителя Со Вина и еще восьми бывших и нынешних военных чинов.