Представитель Мьянмы при ООН призвал мир остановить военный переворот

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Постоянный представитель Мьянмы при ООН Кьяу Моэ Тун настоятельно призвал мировое сообщество открыто осудить военный переворот в стране и выступить с соответствующими заявлениями, сообщают в пятницу западные СМИ.

"Нам нужны самые решительные действия со стороны мирового сообщества, чтобы немедленно покончить с военным переворотом, прекратить притеснение невинных людей, вернуть власть народу и восстановить демократию", - заявил Кьяу Моэ Тун.

"Мы будем продолжать борьбу за власть и волю народа," - пояснил он.

Ранее с аналогичным обращением выступила специальный посланник главы ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер, которая решительно осудила действия военных в стране.

По ее словам, жестоким действиям военных "нет никакого оправдания".

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

В отношении госсоветника выдвинули два обвинения - в нелегальном экспорте и эксплуатации портативных радиостанций и в нарушении закона о ликвидации чрезвычайных ситуаций.

События в Мьянме вызвали международное осуждение. Ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов. Президент США Джо Байден подписал указ о подготовке санкций против лидеров военного переворота в Мьянме. Позже Минфин США сообщил, что главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн, его заместитель Со Вин и еще восемь бывших и нынешних военных чинов оказались под санкциями США.