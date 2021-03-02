Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Янгоне

Акции протеста против военного переворота в Янгоне Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Полиция Мьянмы применила светошумовые гранаты, чтобы разогнать демонстрантов, которые вышли на улицы Янгона в знак протеста против произошедшего 1 февраля военного переворота, сообщает во вторник издание The Guardian.

"Если нас будут подавлять, будет взрыв. Если нас ударят, мы ответим", - скандировали активисты в одном из городских районов, прежде чем вмешалась полиция и пустила в ход светошумовые гранаты.

По данным The Guardian, демонстранты собирались в разных частях столицы, используя баррикады в качестве укрытия. Некоторые из протестующих взяли с собой защитные очки и самодельные щиты.

Власти задержали более 1000 человек в минувшие выходные, сообщает Associated Press News. Среди задержанных было по меньшей мере семь журналистов, в том числе Тейн Зав из агентства Ассошиэйтед Пресс.

С начала демонстраций в стране погибли 21 протестующий и один полицейский, пишет The Guardian.

Между тем, во вторник главы МИД стран АСЕАН обсудят ситуацию в Мьянме по видеосвязи. Глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан отмечал, что министры АСЕАН призовут военных Мьянмы не допускать применения насилия. Накануне он также заявлял, что Сингапур будет способствовать диалогу между военными и задержанным госсоветником Мьянмы Аун Сан Су Чжи, освобождение которой требуют многие протестующие.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

В минувшие выходные военные применяли жестокие методы для подавления мирных демонстраций протеста. Отмечалось, что полиция стреляла из боевого оружия по толпе протестующих в Янгоне, Тавойе, Мандалайе, Мьейе, Баго и Пакхоуку. Также применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

События в Мьянме вызвали международное осуждение. Ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников. США ввели санкции против главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, его заместителя Со Вина и еще восьми бывших и нынешних военных чинов.

Позднее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил о готовящихся новых мерах из-за ситуации с протестами в Мьянме.