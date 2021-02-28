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В ООН насчитали 18 погибших на протестах в Мьянме

В ООН насчитали 18 погибших на протестах в Мьянме
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 18 человек погибли в ходе протестов в Мьянме, где силовики применяли силу при разгоне толпы. Такие цифры приводит The Guardian со ссылкой на данные ООН.

Отмечается, что не менее 30 человек были ранены.

Сообщается также, что люди погибли в результате использования силовиками боевых патронов при разгоне протестующих в Янгоне, Тавое, Мандалае, Мьее, Баго, Пакхоуку. В частности, в Янгоне женщина погибла после применения светошумовых гранат. Однако точная причина ее смерти неизвестна.

Полиция начала силовую операцию в субботу, 27 февраля, после нескольких недель в целом мирных протестных акций.

1 февраля в стране произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

В отношении госсоветника выдвинули два обвинения - в нелегальном экспорте и эксплуатации портативных радиостанций и в нарушении закона о ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Мьянма

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