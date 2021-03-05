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Бэнкси подтвердил свое авторство граффити на стене Редингской тюрьмы

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Известный уличный художник Бэнкси подтвердил, что изображение на стене бывшей Редингской тюрьмы принадлежит ему, и опубликовал видео с процессом его создания в своем инстаграме.

В монохромных тонах изображен заключенный, спасающийся из тюрьмы с помощью простыни, выходящей в виде бумаги из пишущей машинки. Граффити появилось 1 марта, в понедельник, возле тюрьмы Рединг, известной как место, где писатель Оскар Уайльд отсидел два года из-за романа с лордом Альфредом Дугласом.

Как сообщает Associated Press, тюрьма закрылась в 2013 году, но активисты хотят превратить ее в арт-пространство. Министерство юстиции Великобритании, которому принадлежит это здание, должно принять решение о его будущем в середине марта. Инициатива по превращению бывшей тюрьмы в выставочное пространство уже получила поддержку таких актеров, как Стивен Фрай, Кеннет Брана и Джуди Денч. Представитель городского совета Рединга считает, что своим граффити Бэнкси также поддержал инициативу совета превратить пустующую тюрьму Рединга в "маяк искусства".

Лондон Бэнкси

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