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Бэнкси нарисовал крыс в лондонском метро

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Художник Бэнкси нарисовал крыс с медицинскими масками в вагоне лондонского метро. Видео акции он выложил в инстаграме.

. . If you don"t mask - you don"t get.

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Художник в белом костюме химической защиты и оранжевом жилете в ролике заходит в вагон с трафаретами и краской, предлагая пассажирам пересесть. На глазах у редких изумленных пассажиров он наносит на стены и двери изображения крыс. Одна крыса путается в маске, друга использует маску как парашют, третья чихает, испуская зеленоватый аэрозоль, четвертая держит в лапах флакон с санитайзером. В конце звучит песня группы Chumbawamba — Tubthumping, или I Get Knocked Down.

В управлении транспорта Лондона подтвердили Guardian, что в одном из вагонов появились такие изображения несколько дней назад, но их счистили в соответствии с правилами размещения граффити. Там предложили Бэнкси повторить акцию, но в подходящем месте.

В британском правительстве в последние дни обсуждают возможность ввести правило по обязательному ношению масок в магазинах. Шотландия уже ввела это требование на прошлой неделе.

В последний раз Бэнкси комментировал происходящее 9 июня. За два дня до этого в его родном Бристоле протестующие против расизма сбросили с пьедестала памятник политику Эдварду Кольстену, который в начале XVI века занимался работорговлей. Статуя была утоплена в море. Бэнкси предложил выловить памятник, вернуть на постамент с веревкой на шее, а рядом установить памятники низвергателям статуй, чтобы были довольны все стороны.

Бэнкси Лондон Бристоль Великобритания коронавирус

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