Бэнкси лишился авторских прав на одну работу из-за анонимности

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Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Анонимный уличный художник Бэнкси получил отказ в регистрации прав на собственное граффити "Ярость (Метатель цветов)" (Flower Thrower) из-за того, что он сохраняет анонимность, пишет Guardian. Он проиграл спор производителю поздравительных открыток Full Color Black.

Banksy has been stripped of the trademark of his famous Flower Thrower image after he failed to reveal his identity to judges https://t.co/6E2S7qoQnP — The Art Newspaper (@TheArtNewspaper) September 17, 2020

Представляющая художника организация Pest Control Office (Офис по борьбе с вредителями) в 2014 году подала заявку в ЕС на торговую марку Flower Thrower и добилась регистрации. Такое граффити ранее появилось в Иерусалиме.

В 2019 году Бэнкси впервые признал, что его право на этот бренд оспаривает производитель открыток, который считает, что имеет право копировать это изображение и продавать с ним открытки. Тогда он открыл первый офлайновый магазин в Кройдоне под названием Gross Domestic Product ("Внутренний валовый продукт") и стал продавать сувениры, причем, только через интернет.

Юристы посоветовали ему начать торговать товарами под собственной торговой маркой, чтобы это стало основанием для защиты его прав в споре с Full Color Black. По его словам, эта компания боролась за право "легально продавать фейковые работы" Бэнкси.

На этой неделе комиссия управления интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) отказала Бэнкси в праве на марку Flower Thrower, поскольку он аноним и его невозможно идентифицировать как автора работы. Чиновники также обвинили его в недобросовестности в ситуации с магазином сувениров.

"Бэнкси предпочел сохранить анонимность и рисовать граффити на собственности других людей без их разрешения, а не писать их на холсте или на своей недвижимости", - отметила комиссия.

Магазин художника торговал "непрактичными и оскорбительными" товарами, наподобие зеркального шара для дискотек из выброшенных касок полиции, продолжили чиновники. По их словам, открытие магазина не помогло ему в споре за авторские права, а наоборот, ухудшило его позиции.

"Его намерением было не использовать бренд как торговый знак для продажи товаров, а только обойти закон. Эти действия несовместимы с честными практиками".

Юрист Full Color Black Аарон Миллз заявил, что решение комиссии ставит под угрозу другие бренды Бэнкси и весь его портфолио.