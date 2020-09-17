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Бэнкси лишился авторских прав на одну работу из-за анонимности

Бэнкси лишился авторских прав на одну работу из-за анонимности
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Анонимный уличный художник Бэнкси получил отказ в регистрации прав на собственное граффити "Ярость (Метатель цветов)" (Flower Thrower) из-за того, что он сохраняет анонимность, пишет Guardian. Он проиграл спор производителю поздравительных открыток Full Color Black.

Представляющая художника организация Pest Control Office (Офис по борьбе с вредителями) в 2014 году подала заявку в ЕС на торговую марку Flower Thrower и добилась регистрации. Такое граффити ранее появилось в Иерусалиме.

В 2019 году Бэнкси впервые признал, что его право на этот бренд оспаривает производитель открыток, который считает, что имеет право копировать это изображение и продавать с ним открытки. Тогда он открыл первый офлайновый магазин в Кройдоне под названием Gross Domestic Product ("Внутренний валовый продукт") и стал продавать сувениры, причем, только через интернет.

Юристы посоветовали ему начать торговать товарами под собственной торговой маркой, чтобы это стало основанием для защиты его прав в споре с Full Color Black. По его словам, эта компания боролась за право "легально продавать фейковые работы" Бэнкси.

На этой неделе комиссия управления интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) отказала Бэнкси в праве на марку Flower Thrower, поскольку он аноним и его невозможно идентифицировать как автора работы. Чиновники также обвинили его в недобросовестности в ситуации с магазином сувениров.

"Бэнкси предпочел сохранить анонимность и рисовать граффити на собственности других людей без их разрешения, а не писать их на холсте или на своей недвижимости", - отметила комиссия.

Магазин художника торговал "непрактичными и оскорбительными" товарами, наподобие зеркального шара для дискотек из выброшенных касок полиции, продолжили чиновники. По их словам, открытие магазина не помогло ему в споре за авторские права, а наоборот, ухудшило его позиции.

"Его намерением было не использовать бренд как торговый знак для продажи товаров, а только обойти закон. Эти действия несовместимы с честными практиками".

Юрист Full Color Black Аарон Миллз заявил, что решение комиссии ставит под угрозу другие бренды Бэнкси и весь его портфолио.

Бэнкси Великобритания Кройдон Иерусалим Евросоюз Full Color Black EUIPO

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