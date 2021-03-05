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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:21Заразились
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Приматам в зоопарке Сан-Диего ввели экспериментальную COVID-вакцину

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Несколько человекообразных обезьян в зоопарке Сан-Диего были привиты экспериментальной вакциной от COVID-19 для животных фирмы Zoetis, сообщает BBC News.

Четыре орангутанга и пять бонобо получили по две дозы вакцины. В числе привитых особей была орангутанг Карен, которая первой среди сородичей перенесла операцию на открытом сердце в 1994 году.

Мера принята после того, как у живущих в зоопарке восьми горилл в январе впервые в мире был выявлен коронавирус. Сейчас заразившиеся животные выздоравливают. Зоозащитники обеспокоены угрозой заражения COVID-19 животных, в частности, горилл, численность которых в природе невысока.

У привитых обезьян не было побочных реакций на препарат, скоро они пройдут тестирование на уровень антител к коронавирусу.

В мире фиксируются единичные случаи заражения коронавирусом животных, в частности, домашних кошек и собак, живущих на фермах норок. Инфекцию обнаруживают и у обитателей зоопарков, например, в Бронксском зоопарке заболели львы и тигры.

Американская фармацевтическая компания Zoetis начала разработку вакцины от COVID-19 для кошек и собак в феврале прошлого года после того, как в Гонконге у собаки обнаружили вирус. К октябрю прошлого года вакцина была признана безопасной и эффективной для кошек и собак. До февраля этого года ее не испытывали ни на каких других животных.

США Сан-Диего

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