COVID-вакцину для животных планируют подготовить к концу января

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Вакцина против COVID-19 для животных будет готова в конце января 2021 года, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт корпоративному изданию ведомства "Ветеринария и жизнь".

"Далее потребуется время на регистрацию. К производству в больших количествах этого иммунобиологического препарата для животных ведомство уже готово", - сказал Данкверт.

По его словам, Россельхознадзор регулярно получает запросы на вакцину от коронавируса для животных от российских зверохозяйств, поскольку известно, что куньи (норки и хорьки) наиболее восприимчивы к новому вирусу и могут заражать им друг друга. По данным службы, в российских звероводческих хозяйствах содержится 97,2 тыс. норок, 50,9 тыс. соболей и 6,9 тыс. хорьков.

Кроме того, в Россельхознадзор поступили неофициальные запросы из США, Евросоюза и Сингапура на приобретение вакцины. "Нас проинформировали о заинтересованности различных коммерческих структур в США, Евросоюзе и Сингапуре в вакцине от COVID-19 для животных, которую разрабатывает наш институт", - сказал Данкверт.

В настоящее время проходит третий этап испытаний вакцины. Ветеринарный препарат разрабатывают ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). Новую вакцину испытывают на норках, кошках и грызунах.