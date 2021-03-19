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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:41Заразились
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Зоопарки США заказали для приматов COVID-вакцину компании Zoetis

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Около трех десятков зоопарков в США и других странах заказали американскую вакцину Zoetis против COVID-19, сообщает портал научной информации Phys.org.

Ранее ветеринарная компания Zoetis получила разрешение от министерства сельского хозяйства США на экспериментальную поставку вакцины в зоопарк Сан-Диего. Ранее сообщалось, что четыре орангутанга и пять бонобо получили по две дозы вакцины после того, как у живущих в зоопарке горилл был диагностирован коронавирус.

Семь из заразившихся обезьян перенесли болезнь легко, одному пожилому самцу потребовалось серьезное лечение. Источником заражения стал сотрудник зоопарка, болевший бессимптомно.

В Сан-Диего также начался процесс вакцинации еще одного бонобо и трех горилл: второй укол им сделают в апреле.

Отмечается, что, по мнению ряда исследователей, люди могут невольно заразить COVID-19 другие восприимчивые виды.

"До сих пор подтвержденные случаи коронавируса включают горилл, тигров и львов в зоопарках; домашних кошек и собак; выращенных на фермах норок и по крайней мере одну дикую в штате Юта", - отмечается в публикации.

Ученые также экспериментально показали, что хорьки, енотовидные собаки и белохвостые олени восприимчивы к коронавирусу, тогда как свиньи и крупный рогатый скот - нет. Вирус может представлять угрозу для малочисленных видов в дикой природе, таких как черноногий хорек.

Еще одна проблема заключается в том, что распространение вируса среди других видов может привести к появлению новых штаммов, что осложнит борьбу с пандемией, отмечается в публикации.

коронавирус

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