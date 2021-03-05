В Германии на британский штамм коронавируса приходится 40% заражений

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Германии уже около 40% новых случаев заражения коронавирусом приходится на британский штамм В.1.1.7, сообщил руководитель Института Роберта Коха Лотар Вилер. Его цитирует Deutsche Welle.

По его словам, просматривается доминантный характер этого штамма.

По мнению ученых Института имени Роберта Коха, в Германии все четче прослеживаются признаки нового развития пандемии).

"И тогда еще труднее будет удерживать ситуацию с вирусом под контролем, - подчеркнул он, - поскольку вариант, обнаруженный в Великобритании, "еще более заразен и еще более опасен", - сказал Вилер.

Он призвал неукоснительно соблюдать все меры защиты от инфекции и по возможности привиться.

По данным на 5 марта, в Германии с начала пандемии выявили 2 484 306 случаев заражения коронавирусом, 72 007 заболевших умерли.

Власти ФРГ с 1 марта начали поэтапное смягчение ограничений. С этого дня в стране открылись школы, детские сады и парикмахерские. С 8 марта должны открыться книжные и цветочные магазины с ограничением по количеству посетителей. Когда заболеваемость сократится ниже 50 случаев на 100 000 человек, разрешат открыться музеям, зоопаркам и садам.