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Прививать граждан ФРГ не из групп риска начнут в конце марта - начале апреля

Ожидается, что власти продлят локдаун в Германии до конца месяца

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Прививать граждан Германии не из групп риска от коронавируса начнут в конце марта - начале апреля, сообщил премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов по итогам консультаций с канцлером Ангелой Меркель.

"Прививать граждан терапевты начнут в конце этого-начале нового месяца", - сказал Рамелов журналистам в среду.

Консультации с канцлером пока не закончились, они длятся уже около 9 часов. Как ожидается, власти продлят "локдаун" в Германии до конца месяца.

Германия

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