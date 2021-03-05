The Sun сообщила о двух новых корги у Елизаветы II

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II завела двух щенков корги, сообщила The Sun со ссылкой на источник при дворе.

Елизавете II 94 года. Она держит собак больше 70 лет, за это время у нее было больше 30 корги и дорги. Несколько лет назад она говорила, что решила не брать новых собак с учетом своего возраста, поскольку не хочет, чтобы они потом по ней скучали. В 2017 году стало известно, что она собиралась приютить двух собак своего егеря, который умер.

И вот в феврале королева, которая осталась одна в Виндзоре после госпитализации мужа, завела двух щенков корги.

"Королева в восторге. Раньше и подумать было нельзя, что она заведет еще корги", - сказал собеседник издания.

Он сравнил королевский дворец без корги с Тауэром, который остался бы без воронов.

По его словам, щенки живут в Винздоре уже недели две, вероятно, их королеве подарили и "они внесли в жизнь во дворце много шума и энергии, пока принц Филипп в больнице".

Это первые корги у королевы, которые не являются потомками Сьюзен - собаки, которую ее отец Георг VI подарил ей на 18-летие в 1944 году. В разные периоды у Ее Величества одновременно жили от пяти до 13 собак. Это были не только корги, но и дорги - результат недосмотра за корги королевы и таксой ее сестры принцессы Маргарет.

Корги Монти обрел всемирную славу после того, как вместе с хозяйкой и Дэниелом Крейгом снялся в видеоклипе к открытию Лондонской олимпиады 2012 года.

Последние корги Елизаветы умерли в 2018 году. В ноябре 2020 года умер дорги Вулкан, и у королевы осталась только одна собака - дорги Кэнди.