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Герцога Эдинбургского выписали из больницы

Это была самая долгая госпитализация в его жизни

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Муж британской королевы принц Филипп, герцог Эдинбургский, покинул частную больницу имени короля Эдуарда VII в Лондоне, сообщает BBC News. Всего он пробыл в стационаре 28 суток - это самая долгая госпитализация в жизни 99-летнего принца.

Герцога положили в больницу короля Эдуардаа 16 февраля. В Букингемском дворце сначала объясняли, что это только меры предосторожности и его только хотят понаблюдать. Затем там уточнили, что принца лечат от некой инфекции, не связанной с COVID-19.

Из частной клиники 1 марта его перевели в государственую больницу Святого Варфоломея (St Bart's), где ему успешно провели операцию на сердце в связи с давним заболеванием.

После операции он вернулся в клинику короля Эдуарда.

В июне принцу Филиппу должно исполниться 100 лет. Они женаты с Елизаветой уже 73 года. В 2017 году он по возрасту и по состоянию здоровья прекратил выполнять обязанности члена королевской семьи и участвовать в официальных церемониях.

Пока он был в больнице, Елизавета II оставалась в Виндзоре, где она в основном изолирована с командой слуг и придворных. Первое публичное мероприятие с начала 2021 года она провела в феврале - посвятила в рыцари придворного помощника.

В январе супруги привились от коронавируса.

Платиновая свадьба Елизаветы II и принца Филиппа

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Портрет королевской четы, сделанный в ноябре 2017 года в честь 70-летия со дня бракосочетанияКоролева Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп во время посещения парада конной гвардии в Лондоне. 2016 год.Елизавета II и принц Филипп у Собора Святого Павла в Лондоне. 2015 год.Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп после торжественного открытия парламентской сессии в Вестминстерском дворце в Лондоне. 2013 год.Британская королева с супругом во время празднования Дня Канады в Оттаве. 2010 год.Королевская чета во время посещения больницы университетского колледжа в Лондоне. 2005 год.Елизавета фотографирует принца Филиппа во время отдыха на островах Тувалу в Тихом океане. 1982 год.Королева машет пролетающему лайнеру "Конкорд" с борта яхты "Британия" у Барбадоса. 1977 год.Елизавета II вместе с супругом Филиппом в поместье Балморал в Шотландии. 1972 год.Королевская чета на стадионе города Нью-Хейвен на юге Англии. 1962 год.Елизавета II с мужем и детьми в резиденции королевской семьи в Балморале. 1955 год.Принцесса Елизавета и принц Филипп на балконе Букингемского дворца после венчания. 1947 год.
Портрет королевской четы, сделанный в ноябре 2017 года в честь 70-летия со дня бракосочетания
Великобритания Лондон Виндзор Филипп Эдинбургский Елизавета II коронавирус

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