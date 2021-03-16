Герцога Эдинбургского выписали из больницы

Это была самая долгая госпитализация в его жизни

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Муж британской королевы принц Филипп, герцог Эдинбургский, покинул частную больницу имени короля Эдуарда VII в Лондоне, сообщает BBC News. Всего он пробыл в стационаре 28 суток - это самая долгая госпитализация в жизни 99-летнего принца.

Герцога положили в больницу короля Эдуардаа 16 февраля. В Букингемском дворце сначала объясняли, что это только меры предосторожности и его только хотят понаблюдать. Затем там уточнили, что принца лечат от некой инфекции, не связанной с COVID-19.

Из частной клиники 1 марта его перевели в государственую больницу Святого Варфоломея (St Bart's), где ему успешно провели операцию на сердце в связи с давним заболеванием.

После операции он вернулся в клинику короля Эдуарда.

В июне принцу Филиппу должно исполниться 100 лет. Они женаты с Елизаветой уже 73 года. В 2017 году он по возрасту и по состоянию здоровья прекратил выполнять обязанности члена королевской семьи и участвовать в официальных церемониях.

Пока он был в больнице, Елизавета II оставалась в Виндзоре, где она в основном изолирована с командой слуг и придворных. Первое публичное мероприятие с начала 2021 года она провела в феврале - посвятила в рыцари придворного помощника.

В январе супруги привились от коронавируса.