В Австрии приостановили использование одной партии вакцины AstraZeneca

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Австрийские власти приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca из одной партии в связи с расследованием смерти человека и заболевания другого после прививки, сообщило в воскресенье Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения (BASG) страны.

По его данным, BASG получило два сообщения, связанных по времени с вакцинацией препаратом из одной и той же партии в клинике в округе Цветль (федеральная земля Нижняя Австрия).

49-летняя женщина умерла в результате тяжелого нарушения свертываемости крови, в то время как у 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии.

Как заявили в BASG, в настоящее время нет никаких доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией.

СМИ сообщили, что обе женщины были медсестрами, работавшими в клинике в Цветле.

Информагентство APA со ссылкой на AstraZeneca сообщило, что компания находится в контакте с австрийскими властями и полностью поддержит расследование.