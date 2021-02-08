В Австрии сняли ряд "коронавирусных" ограничений

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Австрии с понедельника отменяют ряд ограничительных мер, введенных в конце декабря для борьбы с распространением коронавируса, сообщают европейские СМИ.

В стране заработали школы, магазины, парикмахерские и музеи. Однако рестораны и отели остаются закрытыми. Ожидается, что они не будут открыты до конца февраля.

Однако для посещения магазинов покупателям нужно будет в обязательном порядке надевать маски, для похода к парикмахеру нужен будет отрицательный тест на коронавирус.

Последнюю серию ограничений в Австрии ввели 26 декабря.

В среднем последнюю неделю в стране фиксируют около 1,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19 в сутки.

В общей сложности за время пандемии в Австрии выявлено свыше 420 тыс. случаев коронавируса, более 8 тыс. человек скончались.