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Более 20 человек задержали на студенческой конференции в Минске

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Минске на учредительной конференции Лиги студенческих объединений задержали 24 человека, говорится в сообщении на сайте незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна" в пятницу.

В пятницу около 18:30 неизвестные в масках пришли на учредительную конференцию Лиги студенческий объединений, которое проходило в бизнес-клубе "Имагуру". Среди участников мероприятия были члены основного состава Координационного совета Андрей Егоров и Виталий Рымашевский.

Белорусская ассоциация журналистов в своем телеграм-канале сообщила, что на мероприятии в "Имагуру" также был задержан журналист Артем Лява. Его вместе с техникой доставили в милицию, идет разбирательство.

Ситуацию прокомментировали и в телеграм-канале Координационного совета. Там рассказали, что Егоров находится в Московском РУВД Минска.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Белоруссия Минск

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