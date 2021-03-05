В Литве отвергли требования Белоруссии выдать Тихановскую

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс не намерен рассматривать просьбу Генпрокуратуры Белоруссии о выдаче бывшего кандидата в президенты этой страны Светланы Тихановской.

"Все, кто нашел убежище в Литве, могут чувствовать себя в безопасности, они не будут переданы режимам - ни за свою борьбу за демократию, ни за свободу слова или вероисповедания", - сказал, в частности, Ландсбергис в распространенном в пятницу комментарии.

Ранее генеральная прокуратура Белоруссии направила в адрес надзорного ведомства Литвы просьбу о выдаче Тихановской для привлечения к уголовной ответственности "за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства".

В Белоруссии с 9 августа 2020 г. продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Его основной соперник Тихановская вскоре после выборов уехала в Литву. Тогда она заявила, что приняла решение уехать самостоятельно. Однако ее соратники заявили, что отъезду оппозиционерки предшествовало трехчасовое общение с сотрудниками силовых структур республики в кабинете председателя ЦИК республики Лидии Ермошиной.