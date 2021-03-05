Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:21Заразились
на 05.03В России 4 301 159+11 024В мире 115 617 955+452 311

В Литве отвергли требования Белоруссии выдать Тихановскую

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс не намерен рассматривать просьбу Генпрокуратуры Белоруссии о выдаче бывшего кандидата в президенты этой страны Светланы Тихановской.

"Все, кто нашел убежище в Литве, могут чувствовать себя в безопасности, они не будут переданы режимам - ни за свою борьбу за демократию, ни за свободу слова или вероисповедания", - сказал, в частности, Ландсбергис в распространенном в пятницу комментарии.

Ранее генеральная прокуратура Белоруссии направила в адрес надзорного ведомства Литвы просьбу о выдаче Тихановской для привлечения к уголовной ответственности "за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства".

В Белоруссии с 9 августа 2020 г. продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Его основной соперник Тихановская вскоре после выборов уехала в Литву. Тогда она заявила, что приняла решение уехать самостоятельно. Однако ее соратники заявили, что отъезду оппозиционерки предшествовало трехчасовое общение с сотрудниками силовых структур республики в кабинете председателя ЦИК республики Лидии Ермошиной.

Габриэлюс Ландсбергис Литва Светлана Тихановская Белоруссия

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В ВОЗ допустили победу над пандемией в начале 2022 года

В ВОЗ допустили победу над пандемией в начале 2022 года
Пандемия коронавируса

Турция будет требовать справки о тестах на COVID-19 до 15 апреля

Турция будет требовать справки о тестах на COVID-19 до 15 апреля

Генпрокуратура Белоруссии попросила Литву выдать Тихановскую

Китай будет повышать пенсионный возраст

Китай будет повышать пенсионный возраст

Что случилось этой ночью: пятница, 5 марта

Ежегодная сессия ВСНП начала работу в Пекине

США и Великобритания рассматривают дополнительные санкции против РФ

Глава YouTube пообещала вернуть Трампу его канал

Глава YouTube пообещала вернуть Трампу его канал

ОПЕК+ сохранит добычу нефти в апреле прежней, кроме РФ и Казахстана

ОПЕК+ сохранит добычу нефти в апреле прежней, кроме РФ и Казахстана
Пандемия коронавируса

В ЕС верят в возможность привить всех жителей стран Евросоюза к концу лета

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');