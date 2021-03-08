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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:10Заразились
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Что случилось этой ночью: понедельник, 8 марта

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Белоруссия запустит промышленное производство вакцины "Спутник V". Это случится 30-31 марта. Мощности рассчитаны на 500 тысяч доз ежемесячно.

– Погиб французский миллиардер Оливье Дассо. Он разбился на вертолете. Оливье Дассо – старший сын бизнесмена Сержа Дассо, которые умер несколько лет назад.

– Песков отверг связь России с критикой иностранных вакцин в СМИ. В госдепе считают, что некоторые публикации с негативными отзывами о вакцинах созданы на деньги России. При этом сотрудник госдепа, отслеживающий такие публикации, считает, что они собрали незначительную аудиторию.

– Суд арестовал экс-помощника президента Абхазии. Ахру Авидзба поместили под стражу на один месяц. Его подозревают в незаконном хранении оружия с группой лиц по предварительному сговору.

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