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Погиб французский миллиардер Оливье Дассо

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Миллиардер и политик Оливье Дассо погиб в воскресенье в результате авиакатастрофы, сообщают парижские СМИ.

Частный вертолет, на борту которого находился 69-летний Дассо, потерпел крушение в департаменте Кальвадос. Пилот также погиб.

Оливье Дассо - старший сын скончавшегося несколько лет назад бизнесмена Сержа Дассо.

Президент Франции Эммануэль Макрон в твиттере выразил соболезнования в связи с гибелью: "Оливье Дассо любил Францию. Он был промышленником, депутатом, офицером запаса ВВС... Его смерть - большая утрата".

Оливье Дассо Франция

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