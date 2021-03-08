Суд арестовал экс-помощника президента Абхазии

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Сухумский городской суд избрал в качестве меры пресечения бывшему помощнику президента Абхазии Ахры Авидзба заключение под стражу сроком на один месяц, сообщает пресс-служба суда.

Авидзба будет содержаться под стражей до 5 апреля. Судебное заседание состоялось в воскресенье вечером в здании Службы Госбезопасности республики.

Адвокат задержанного Инга Габилая заявила журналистам, что намерена обжаловать решение Сухумского суда в Верховном суде в течение трех дней.

Авидзба, заявивший 4 марта о создании своего политического движения "Новые люди", был задержан в Сухуме правоохранительными органами республики в этот же день.

Вместе с Авидзба были задержаны еще пять человек, все они ветераны войны в Донбассе. По сообщению пресс-службы МВД республики, они не являются гражданами Абхазии. Во время обыска, проведенного в доме Авидзба, были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы.

"В селе Гумиста Сухумского района по месту жительства Ахры Авидзбы, 1986 года рождения, сотрудники правоохранительных органов обнаружили ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы и пулеметные короба с лентами, снаряженными патронами, огнестрельное автоматическое оружие, пистолеты, спецснаряжение и радиопередающие устройства, патроны различного калибра и образца", - сообщила 5 марта пресс-служба МВД Абхазии.

Адвокат задержанного сообщила, что против ее подзащитного возбуждено уголовное дело по части второй статьи 217 Уголовного кодекса Абхазии - незаконное хранение оружия группой лиц по предварительному сговору. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы от двух до шести лет.

Авидзба с первого дня задержания отказался от пищи и воды. После заседания суда его адвокат также сообщила журналистам, что экс-помощник президента намерен продолжить голодовку.

Она заявила, что намерена обратиться к медслужбам, чтобы они оказали необходимую помощь ее подзащитному.

2 марта Авидзба вместе с активистами оппозиции участвовал в акции протеста у парламента в Сухуме.

В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента Абхазии Аслана Бжания по международным связям. Уже через месяц, в начале августа он стал участником инцидента на российско-абхазской границе из-за того, что отказался подчиниться требованию российского пограничника, не пропускавшего его в Абхазию из-за неоплаченных коммунальных долгов и штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Тогда Авидзба снес ворота на границе и въехал на территорию Абхазии.

2 октября 2020 года Авидзба явился добровольно в следственные органы Сочи (Россия) и был арестован на 10 суток. После отбытия наказания и уплаты штрафа вернулся в Абхазию.

В ноябре 2020 года Авидзба ушел в отставку с поста помощника президента республики. "В связи с утратой веры в наше общее дело и дальнейшей нецелесообразности моей работы в политической команде, противоречащей своим декларативным заявлениям и в реальности не предпринимающей необходимых действий для достижения целей по повышению благополучия нашего народа и развитию государства, прошу уволить меня с должности помощника президента Республики Абхазия по собственному желанию", - написал он тогда в своем заявлении, опубликованном на его странице в Facebook.

В прошлом Авидзба был одним из командиров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (интернационального отряда, батальона, затем бригады "Пятнашка"), он герой ДНР. Был активным участником политического кризиса в Абхазии в январе 2020 года, завершившегося отставкой бывшего президента республики Рауля Хаджимба.