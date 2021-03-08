Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:10Заразились
на 07.03В России 4 322 776+10 595В мире 116 502 825+437 022

Суд арестовал экс-помощника президента Абхазии

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Сухумский городской суд избрал в качестве меры пресечения бывшему помощнику президента Абхазии Ахры Авидзба заключение под стражу сроком на один месяц, сообщает пресс-служба суда.

Авидзба будет содержаться под стражей до 5 апреля. Судебное заседание состоялось в воскресенье вечером в здании Службы Госбезопасности республики.

Адвокат задержанного Инга Габилая заявила журналистам, что намерена обжаловать решение Сухумского суда в Верховном суде в течение трех дней.

Авидзба, заявивший 4 марта о создании своего политического движения "Новые люди", был задержан в Сухуме правоохранительными органами республики в этот же день.

Вместе с Авидзба были задержаны еще пять человек, все они ветераны войны в Донбассе. По сообщению пресс-службы МВД республики, они не являются гражданами Абхазии. Во время обыска, проведенного в доме Авидзба, были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы.

"В селе Гумиста Сухумского района по месту жительства Ахры Авидзбы, 1986 года рождения, сотрудники правоохранительных органов обнаружили ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы и пулеметные короба с лентами, снаряженными патронами, огнестрельное автоматическое оружие, пистолеты, спецснаряжение и радиопередающие устройства, патроны различного калибра и образца", - сообщила 5 марта пресс-служба МВД Абхазии.

Адвокат задержанного сообщила, что против ее подзащитного возбуждено уголовное дело по части второй статьи 217 Уголовного кодекса Абхазии - незаконное хранение оружия группой лиц по предварительному сговору. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы от двух до шести лет.

Авидзба с первого дня задержания отказался от пищи и воды. После заседания суда его адвокат также сообщила журналистам, что экс-помощник президента намерен продолжить голодовку.

Она заявила, что намерена обратиться к медслужбам, чтобы они оказали необходимую помощь ее подзащитному.

2 марта Авидзба вместе с активистами оппозиции участвовал в акции протеста у парламента в Сухуме.

В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента Абхазии Аслана Бжания по международным связям. Уже через месяц, в начале августа он стал участником инцидента на российско-абхазской границе из-за того, что отказался подчиниться требованию российского пограничника, не пропускавшего его в Абхазию из-за неоплаченных коммунальных долгов и штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Тогда Авидзба снес ворота на границе и въехал на территорию Абхазии.

2 октября 2020 года Авидзба явился добровольно в следственные органы Сочи (Россия) и был арестован на 10 суток. После отбытия наказания и уплаты штрафа вернулся в Абхазию.

В ноябре 2020 года Авидзба ушел в отставку с поста помощника президента республики. "В связи с утратой веры в наше общее дело и дальнейшей нецелесообразности моей работы в политической команде, противоречащей своим декларативным заявлениям и в реальности не предпринимающей необходимых действий для достижения целей по повышению благополучия нашего народа и развитию государства, прошу уволить меня с должности помощника президента Республики Абхазия по собственному желанию", - написал он тогда в своем заявлении, опубликованном на его странице в Facebook.

В прошлом Авидзба был одним из командиров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (интернационального отряда, батальона, затем бригады "Пятнашка"), он герой ДНР. Был активным участником политического кризиса в Абхазии в январе 2020 года, завершившегося отставкой бывшего президента республики Рауля Хаджимба.

Абхазия Ахра Авидзба

Новости

Швейцарцы проголосовали против головных уборов, скрывающих лицо

Погиб французский миллиардер Оливье Дассо

Белоруссия запустит промышленное производство вакцины "Спутник V"

Белоруссия запустит промышленное производство вакцины "Спутник V"
Пандемия коронавируса

В Австрии приостановили использование одной партии вакцины AstraZeneca

В Австрии приостановили использование одной партии вакцины AstraZeneca

Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 марта

Пандемия коронавируса

В Па-де-Кале во Франции введен режим изоляции по выходным из-за COVID

Сторонники начальника Главного штаба ВС Армении вышли на митинг

Сторонники начальника Главного штаба ВС Армении вышли на митинг

Лидер шиитов Ирака пообещал продолжить защиту христиан в стране

Лидер шиитов Ирака пообещал продолжить защиту христиан в стране

Папа римский встретился с великим аятоллой Ирака

В Эстонии вступили в силу жесткие ограничения из-за коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');