Завершился визит папы римского в Ирак

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск в понедельник завершил первый в истории апостольский визит в Ирак, сообщают ближневосточные СМИ.

В международном аэропорту Багдада понтифика провожали представители высшего руководства страны и караул гвардейцев.

За четыре дня понтифик проехал по Ираку более 1,4 тыс. км. Он прибыл в Багдад 5 марта, затем посетил Мосул, Эрбиль, а в городе Эн-Наджафе встретился с духовным лидером иракских шиитов великим аятоллой Али ас-Систани.

Папа римский настоял на визите, несмотря на новую вспышку заражений COVID-19 в Ираке и обеспокоенность по поводу его безопасности.

Папа Франциск говорил о желании поехать в Ирак еще в 2019 году, но пандемия помешала претворить эти планы в жизнь. До этого в Ирак планировал отправиться Иоанн Павел II, но отменил поездку в 2000 году из-за неудачных переговоров с тогдашним правительством Ирака. Между тем христианская община Ирака впоследствии пострадала от конфликта в этой стране и преследований со стороны террористической группировки ИГ (запрещена в России), напоминают СМИ.

По оценкам христианских лидеров, в Ираке осталось менее 250 тыс. христиан, при этом большинство из них - не менее 200 тыс. - проживает на Ниневийской равнине и в регионе Иракском Курдистане на севере страны.