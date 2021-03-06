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Лидер шиитов Ирака пообещал продолжить защиту христиан в стране

Лидер шиитов Ирака пообещал продолжить защиту христиан в стране
Щит с фотографиями папы римского Франциска и великого аятоллы Али аль-Систани в Багдаде в преддверии визита понтифика в Ирак
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Аятолла Али ас-Систани - самое влиятельное духовное лицо шиитов Ирака - подтвердил в субботу после встречи с папой римским Франциском, что религиозные власти будут добиваться равноправия христианской общины страны, сообщило агентство Associated Press.

"(Христианам - ИФ) нужно жить как и всем иракцам - в безопасности, со всеми конституционными правами", - цитирует агентство выдержки из заявления офиса аятоллы.

В заявлении также указывалась "роль, которую религиозные власти играют в их (христиан - ИФ) защите, и всех тех, кто в минувшие годы пострадал от несправедливости и обид".

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В свою очередь Ватикан в субботу поблагодарил ас-Систани и шиитов за то, что они "возвысили голос в защиту самых слабых и гонимых" в непростые времена в Ираке. В Ватикане указали, что заявления аятоллы в защиту мира упрочили "священность человеческой жизни и важность единства иракского народа", отмечает AP.

Также в Ватикане заявили, что визит Франциска в Ирак стал шансом для понтифика заострить внимание на необходимости сотрудничества и дружбы между разными конфессиями.

Папа Франциск прибыл в Багдад накануне. Это первый визит в Ирак главы католической церкви и первая поездка понтифика за рубеж с начала пандемии коронавируса COVID-19. Папа римский настоял на визите, несмотря на неблагополучную ситуацию с коронавирусной инфекцией в Ираке.

В субботу после встречи с ас-Систани понтифик прибыл в район, где располагался древний город Ур, его традиционно считают местом рождения библейского Авраама. Папа римский примет участие в межрелигиозной встрече с участием мусульман, христиан и представителей других конфессий Ирака.

В Ираке жили почти 1,5 млн христиан до вторжения США и их союзников в 2003 году. По оценкам христианских лидеров, в Ираке осталось менее 250 тыс. христиан, при этом большинство из них - не менее 200 тыс. - проживают на Ниневийской равнине и в Иракском Курдистане на севере страны.

Ирак папа Франциск папа римский Али аль-Систани

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