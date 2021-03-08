Кампания по вакцинации от COVID-19 началась на Западном берегу Иордана

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Израильские власти в понедельник начали на Западном берегу реки Иордан кампанию по вакцинации от COVID-19 примерно 100 тыс. палестинцев, имеющих разрешения на работу на территории Израиля, информирует ливанское издание Daily Star.

Вакцинация препаратом производства Moderna будет проходить на ряде КПП на административной границе Израиля и сектора Газа. Кроме того, центры вакцинации открыты в некоторых промзонах.

Палестинцы, проживающие в восточном Иерусалиме, были включены в программу вакцинации, которая стартовала в декабре.

Накануне в Израиле ослабили ограничительные меры в связи с эпидемией COVID-19. В частности, открылись точки общепита для тех, у кого есть подтверждение о вакцинации.

На Западном берегу реки Иордан, напротив, ограничительные меры в связи с COVID-19 расширены в связи с ростом заболеваемости. Так, жесткий карантин, который продлится неделю, объявлен в городе Наблусе.

С начала пандемии на Западном берегу Иордана, население которого, согласно официальным данным, составляет 2,8 млн человек, коронавирусом заразились 140 тыс. человек, из них 1 579 скончались.