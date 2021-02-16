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Палестинцы обвинили Израиль в блокировке поставок "Спутника V" в сектор Газа

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Палестинская национальная администрация обвинила Израиль в том, что он накануне помешал поставкам первых 2 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" от коронавируса в сектор Газа, сообщила во вторник газета The Guardian со ссылкой на палестинский Минздрав.

"Оккупационные власти воспрепятствовали завозу (вакцин в сектор Газа - ИФ). Эти дозы предназначались для медицинского персонала, работающего в палатах интенсивной терапии с пациентами с COVID-19, а также для персонала, работающего в отделениях неотложной помощи", - приводит издание заявление министра здравоохранения Палестины Май Алькайла.

По данным палестинской стороны, груз вакцин был остановлен на израильском КПП.

Согласно информации израильского источника The Guardian, палестинские власти ранее просили совет национальной безопасности Израиля отправить вакцины в сектор Газа, однако решение принято не было. "Этот вопрос все еще рассматривается. Дело не в том, что Израиль отказал. Утверждения, что мы не допустили вакцины в сектор Газа, не соответствуют действительности", - добавил источник.

The Guardian напоминает, что ранее Палестинская национальная администрация приобрела 10 тыс. вакцины "Спутник V".

В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в России, Белоруссии, Казахстане, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах.

Израиль Палестина сектор Газа Спутник V

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