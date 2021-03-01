Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:03Заразились
на 01.03В России 4 257 650+11 571В мире 114 067 979+283 244

В Израиле суд разрешил отслеживать отдельных больных COVID-19 технологиями Шин-Бет

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Израиле суд запретил отслеживать зараженных коронавирусом граждан с помощью технологий контрразведки "Шин-Бет", сообщает Ha'aretz.

Использование технологий должно быть свернуто к 14 марта. Исключение составят случаи, когда человек с диагностированным COVID-19 откажется от сотрудничества при проведении эпидемиологического расследования.

Власти страны решили задействовать технологию "Шин-Бет" для отслеживания зараженных и их возможных контактов в марте 2020 года. Затем это разрешение несколько раз продлевалось.

В декабре 2020 года в правительстве пообещали сократить использование технологии, но затем это обещание не было выполнено. Против ее использования выступали правозащитники.

Исаак Амит, один из судей коллегии, отметил, что Израиль оказался единственной западной демократией, которая использовала свою секретную службу в борьбе с коронавирусом, и несмотря на это еще и объявляла многочисленные локдауны. По его мнению, разрешение использовать эту систему, поставило страну на скользкий путь, а нарушения прав граждан на тайну частной жизни в результате не просто допускались, а совершались именно контрразведкой. Он напомнил, что технология давала многочисленные ошибки, и в результате сотни тысяч израильтян получили ошибочное распоряжение самоизолироваться.

В Израиле заболеваемость коронавирусной инфекцией идет на спад, а вакцинация расширяется. 1 марта правительство разрешило прививать переболевших.

На 1 марта с начала пандемии в Израиле выявили 778 172 случая заражения коронавирусом, суточный прирост составил 2365 случаев. Умерли 5758 заболевших (за последние сутки - шестеро).

Хроника коронавируса. Март.

7
В американском Лейквуде в одном из домов престарелых установили разделительную занавеску из пластика, которая позволяет членам семьи обнятьсяВ средневековом готическом кафедральном соборе в Личфилде открыт пункт вакцинации от коронавирусаВ школе города Уэнатчи, штат Вашингтон, уроки музыки проходят в защитных палаткахВ Ницце сожгли макет коронавируса в знак уважения к ежегодному карнавалу, который был отменен в этом годуВ Малайзии возобновлены занятия в школахВесенняя ярмарка амулетов в Бухаресте78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" из-за пандемии прошла в формате видеоконференции
В американском Лейквуде в одном из домов престарелых установили разделительную занавеску из пластика, которая позволяет членам семьи обняться
Израиль коронавирус Шин-Бет

Новости по теме

Новости

Роскомнадзор подаст в суд на Twitter

Пандемия коронавируса

ВОЗ впервые за семь недель отметила ускорение заболеваемости COVID-19 в мире

ВОЗ впервые за семь недель отметила ускорение заболеваемости COVID-19 в мире
Навальный попал в больницу

СNN анонсировал скорое введение санкций против России из-за Навального

Пашинян допустил возможность внеочередных парламентских выборов

Саркози обжалует приговор по делу о коррупции

Саркози обжалует приговор по делу о коррупции

ВВП Италии в 2020 году показал максимальный спад со Второй мировой

Общественники обратились к Джонсону с открытым письмом о защите природы

Общественники обратились к Джонсону с открытым письмом о защите природы

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Пашинян анонсировал референдум об изменении формы правления в Армении

ЕСПЧ принял к рассмотрению просьбу РФ пересмотреть решение по Навальному

ЕСПЧ принял к рассмотрению просьбу РФ пересмотреть решение по Навальному
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');