В Израиле суд разрешил отслеживать отдельных больных COVID-19 технологиями Шин-Бет

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Израиле суд запретил отслеживать зараженных коронавирусом граждан с помощью технологий контрразведки "Шин-Бет", сообщает Ha'aretz.

Использование технологий должно быть свернуто к 14 марта. Исключение составят случаи, когда человек с диагностированным COVID-19 откажется от сотрудничества при проведении эпидемиологического расследования.

Власти страны решили задействовать технологию "Шин-Бет" для отслеживания зараженных и их возможных контактов в марте 2020 года. Затем это разрешение несколько раз продлевалось.

В декабре 2020 года в правительстве пообещали сократить использование технологии, но затем это обещание не было выполнено. Против ее использования выступали правозащитники.

Исаак Амит, один из судей коллегии, отметил, что Израиль оказался единственной западной демократией, которая использовала свою секретную службу в борьбе с коронавирусом, и несмотря на это еще и объявляла многочисленные локдауны. По его мнению, разрешение использовать эту систему, поставило страну на скользкий путь, а нарушения прав граждан на тайну частной жизни в результате не просто допускались, а совершались именно контрразведкой. Он напомнил, что технология давала многочисленные ошибки, и в результате сотни тысяч израильтян получили ошибочное распоряжение самоизолироваться.

В Израиле заболеваемость коронавирусной инфекцией идет на спад, а вакцинация расширяется. 1 марта правительство разрешило прививать переболевших.

На 1 марта с начала пандемии в Израиле выявили 778 172 случая заражения коронавирусом, суточный прирост составил 2365 случаев. Умерли 5758 заболевших (за последние сутки - шестеро).