В Эстонии на месяц введут локдаун из-за "британского" штамма коронавируса

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - С четверга, 11 марта, в Эстонии из-за быстрого распространения "британского" штамма коронавируса COVID-19 на месяц вводится локдаун, сообщила премьер-министр страны Кая Каллас.

"Британский штамм вируса найден в 98% проанализированных тестов. (...) Мы решили закрыть страну", - сказала Каллас в понедельник вечером в эфире эстонского телевидения.

Ситуацию с коронавирусом в Эстонии премьер страны оценила как критическую.

Новые ограничения подразумевают переход всех учебных заведений на дистанционное обучение, включая младшеклассников. Приостанавливается работа предприятий розничной торговли, кроме магазинов с товарами первой необходимости и продуктовых магазинов, а также всех заведений общепита. Временно запрещаются занятия спортом в помещениях, вводятся ограничения на передвижение по улицам.

Новые ограничения вступят в силу с 11 марта и будут действовать по меньшей мере один месяц, отметила эстонский премьер-министр.

"Все это для того, чтобы уменьшить количество контактов и прервать цепочки заражений", - пояснила Каллас.

На прошлой неделе в Эстонии утвердили менее жесткие ограничения из-за коронавируса: непродовольственные магазины и предприятия общественного питания собирались закрывать по выходным, а перевод на дистанционное обучение не затрагивал учеников выпускных и начальных классов. Они вступили в силу всего два дня назад - 6 марта.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Эстонии за время пандемии было выявлено более 76 тысяч случаев COVID-19, зарегистрировано 667 смертей от коронавируса.