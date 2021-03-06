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В Эстонии вступили в силу жесткие ограничения из-за коронавируса

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Эстонии в субботу вступают в силу новые ограничения в связи с распространением заболеваемости коронавирусом.

Как сообщила пресс-служба правительства, все непродовольственные магазины и предприятия общественного питания по выходным дням будут закрыты. Исключение сделано для аптек, магазинов оптики и зоомагазинов, которые смогут работать и по выходным.

Предприятия общественного питания по будням по-прежнему смогут обслуживать клиентов на месте до 18:00. В работающих магазинах также вводится требование 25-процентной заполняемости.

С 6 марта запрещены спортивные соревнования, а также спортивные и пропагандирующие подвижный образ жизни мероприятия. Школьники продолжат дистанционное обучение, за исключением учащихся 1-4 классов.

Ограничения первоначально будут действовать до 28 марта, решение об их продлении правительство примет в зависимости от эпидемиологической ситуации, учитывая рекомендации департамента здоровья и ученого совета.

Как заявила в минувший четверг премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas), в стране фактически действует чрезвычайное положение в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом.

В Эстонии за последние десять дней было установлено пять антирекордов заболеваемости корнавирусом. Так, по данным департамента здоровья, в пятницу положительными оказались 1 536, или 20,2% от числа проведенных суточных тестов.

Всего в Эстонии на 1,3 млн населения выявлено 72 144 случая заражения, в то время как в соседней Финляндии на более чем 5,5 млн жителей - 60 904 случая.

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