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В Эстонии утвердили новые ограничения из-за резкого роста числа больных COVID-19

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии утвердило в среду решение о введении новых коронавирусных ограничений, согласно которым все непродовольственные магазины и предприятия общественного питания по выходным дням будут закрыты.

Как сообщила пресс-служба правительства, ограничения вступят в силу 6 марта и будут действовать предварительно по 28 марта.

Исключение сделано для аптек, магазинов оптики и зоомагазинов, которые смогут работать и по выходным.

Предприятия общественного питания по будним дням по-прежнему смогут обслуживать клиентов на месте до 18:00. В работающих магазинах также вводится требование 25%-ной заполняемости и сохраняется требование носить маски.

Учащимся, сдающим в этом году выпускные и государственные экзамены, с 15 марта разрешено вернуться к частичному очному обучению. Остальные ученики продолжат дистанционное обучение, за исключением школьников 1-4 классов, которые продолжат очное обучение.

С 6 марта не разрешены спортивные соревнования, а также спортивные и пропагандирующие подвижный образ жизни мероприятия.

Ограничения вводятся в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом.

В среду зафиксирован уже четвертый наивысший суточный показатель заболеваемости за последние 10 дней: 1 467 инфицированных. До этого 27 февраля было зарегистрировано 1 204, 26 февраля 1 154 инфицированных, 25 февраля 1 104 случаев.

С начала пандемии в Эстонии было сделано 953 734 тестов, выявлено 69 193 случая заболевания COVID-19 (7,3).

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней на 100 000 человек составила 1 121 случай. Доля первичных позитивных результатов составляет 16,5% от взятых за две недели проб.

Эстония

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