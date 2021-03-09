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США обвинили Россию в дезинформации о вакцинах

США обвинили Россию в дезинформации о вакцинах
Представитель госдепа Нед Прайс
Фото: AP/ТАСС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - США "выявили российские источники" распространения дезинформации о вакцинах западного производства - компаний Moderna и Pfizer, заявил в понедельник на брифинге представитель госдепа Нед Прайс.

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"Определены четыре российские онлайн-платформы, которые работали под управлением разведслужб и распространяли дезинформацию о вакцинах, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Очевидно, что Россия прибегает к своим старым уловкам, и распространение дезинформации о вакцинах, которые, как мы знаем, спасают людям жизни, может ставить людей под угрозу", - сказал Прайс.

Ранее в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о намерении США всеми силами и средствами противостоять дезинформации, касающейся произведенных на Западе вакцин против коронавируса.

"Мы будем бороться с дезинформацией, используя все средства, которыми располагаем... Вакцины (производства компаний Moderna и Pfizer) безопасны, они одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США", - сказала Псаки, отвечая на вопрос журналистов о мерах по противодействию дезинформации, которую якобы распространяет Россия о вакцинах Pfizer и Moderna.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков со своей стороны заявил газете The Wall Street Journal, что российские спецслужбы не имеют отношения к появлению в некоторых СМИ публикаций с критикой западных вакцин от COVID-19. "Это нонсенс. Российские спецслужбы не имеют отношения к критике вакцин", - сказал он.

"Если бы мы рассматривали каждую публикацию с критикой "Спутника V" как результат работы американских спецслужб, то сошли бы с ума: ведь такие публикации во всех англо-саксонских СМИ мы наблюдаем каждый день, каждый час", - добавил Песков.

В статье газеты утверждается, что сотрудник госдепартамента США, работающий в структуре, которая отслеживает попытки дезинформации, сообщил об обнаружении нескольких вызвавших подозрения у Вашингтона публикаций с критикой вакцин западных стран. По словам сотрудника госдепартамента, за этими публикациями якобы стоят спецслужбы РФ. Речь идет о рассчитанных на иностранных читателей порталах. Их посещаемость - незначительная, констатирует издание.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 09 марта 2021 годаПандемия коронавируса
США Коронавирус Нед Прайс Джен Псаки Дмитрий Песков COVID-19

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