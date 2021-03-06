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Сторонники начальника Главного штаба ВС Армении вышли на митинг

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Ветераны, отставные военнослужащие, а также бывшие подчиненные начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна проводят акцию в его поддержку у здания министерства обороны республики.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", порядка тысячи человек собрались у здания Минобороны, участники акции выступают с заявлениями в поддержку армии, Гаспаряна и против правления премьер-министра Никола Пашиняна.

После митинга они намерены шествием направиться на проспект Баграмяна в центре Еревана, где продолжаются акции оппозиции с требованием отставки Пашиняна.

Обстановка в Армении резко обострилась 25 февраля после того, как Главный штаб ВС выпустил заявление с требованием отставки Пашиняна и правительства. Это заявление последовало после того, как 24 февраля президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении. Как сообщила пресс-служба президента, указ об освобождении был подписан по предложению Пашиняна.

25 февраля Пашинян направил ходатайство президенту Армении об освобождении с должности начальника Главного штаба, однако Саркисян не подписал соответствующий указ, вернув его обратно в правительство.

28 февраля администрация президента Армении повторно получила от премьера ходатайство об освобождении от должности начальника Главного штаба ВС. 2 марта Саркисян принял решение не подписывать и второе ходатайство. В пресс-службе президента сообщили, что Саркисян обратился в Конституционный суд.

Армения Оник Гаспарян

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