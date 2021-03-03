Пашинян заявил, что готов организовать внеочередные выборы в парламент

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь заявил о готовности организовать внеочередные парламентские выборы, но парламентская оппозиция должна согласиться с его условиями.

Отвечая на вопросы депутатов в парламенте, он подчеркнул, что выборы - "это средство восстановления общественной солидарности".

"Если парламентская оппозиция примет наше предложение, у нас появится возможность проведения внеочередных выборов в согласованные сроки в течение 2021 года", - сказал Пашинян, добавив, что планирует встретиться с представителями парламентской оппозиции.

На митинге 1 марта Пашинян заявил, что внеочередные парламентские выборы в Армении могут быть проведены в 2021 году, если парламентская оппозиция согласится с определенными условиями.

Пашинян предлагает парламентской оппозиции подписать документ, согласно которому в случае его отставки они не будут выдвигать своего кандидата, однако оппозиция отвергла это предложение.

Для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку. Если парламент два раза подряд не сможет выбрать нового премьера, он автоматически будет распущен и назначены новые выборы, в результате которых новое большинство изберет премьер-министра.

Между тем, внепарламентская оппозиция Армении заявила, что не согласится на проведение внеочередных парламентских выборов без отставки Пашиняна.

"Выступая за проведение внеочередных выборов, мы не согласны на их проведение в условиях нахождения Пашиняна у власти. Мы увидели, как он с привлечением административного ресурса собрал митинг, привел 15 тысяч человек из областей, мы увидели, как он вел войну, и мы не хотим, чтобы он точно так же провел выборы", - сказал кандидат оппозиции на пост премьер-министра Вазген Манукян.

По его словам, Пашинян должен уйти в отставку, должно быть сформировано временное правительство, после чего в течение года могут быть назначены внеочередные выборы в парламент.