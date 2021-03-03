Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:50Заразились
на 03.03В России 4 278 750+10 535В мире 114 751 416+308 770

Пашинян заявил, что готов организовать внеочередные выборы в парламент

Пашинян заявил, что готов организовать внеочередные выборы в парламент
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь заявил о готовности организовать внеочередные парламентские выборы, но парламентская оппозиция должна согласиться с его условиями.

Отвечая на вопросы депутатов в парламенте, он подчеркнул, что выборы - "это средство восстановления общественной солидарности".

"Если парламентская оппозиция примет наше предложение, у нас появится возможность проведения внеочередных выборов в согласованные сроки в течение 2021 года", - сказал Пашинян, добавив, что планирует встретиться с представителями парламентской оппозиции.

На митинге 1 марта Пашинян заявил, что внеочередные парламентские выборы в Армении могут быть проведены в 2021 году, если парламентская оппозиция согласится с определенными условиями.

Пашинян предлагает парламентской оппозиции подписать документ, согласно которому в случае его отставки они не будут выдвигать своего кандидата, однако оппозиция отвергла это предложение.

В миреОппозиция предложила премьеру Армении сделку по внеочередным выборамОппозиция предложила премьеру Армении сделку по внеочередным выборамЧитать подробнее

Для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку. Если парламент два раза подряд не сможет выбрать нового премьера, он автоматически будет распущен и назначены новые выборы, в результате которых новое большинство изберет премьер-министра.

Между тем, внепарламентская оппозиция Армении заявила, что не согласится на проведение внеочередных парламентских выборов без отставки Пашиняна.

"Выступая за проведение внеочередных выборов, мы не согласны на их проведение в условиях нахождения Пашиняна у власти. Мы увидели, как он с привлечением административного ресурса собрал митинг, привел 15 тысяч человек из областей, мы увидели, как он вел войну, и мы не хотим, чтобы он точно так же провел выборы", - сказал кандидат оппозиции на пост премьер-министра Вазген Манукян.

По его словам, Пашинян должен уйти в отставку, должно быть сформировано временное правительство, после чего в течение года могут быть назначены внеочередные выборы в парламент.

Армения Никол Пашинян

Новости по теме

Новости

Попавшему в больницу супругу Елизаветы II стало лучше

Пандемия коронавируса

РФПИ сообщил о регистрации "Спутника V" еще в трех странах

РФПИ сообщил о регистрации "Спутника V" еще в трех странах

Австралийцам предложат рейсы с неизвестным пунктом назначения

Австралийцам предложат рейсы с неизвестным пунктом назначения

Маск решил создать новый город в Техасе

Маск решил создать новый город в Техасе
Пандемия коронавируса

ОАЭ первыми из стран могут достичь коллективного иммунитета от COVID

Второй испытательный полет корабля Starliner к МКС отложили до мая

Второй испытательный полет корабля Starliner к МКС отложили до мая

Армянские СМИ сообщили о готовящемся аресте начальника главного штаба

Армянские СМИ сообщили о готовящемся аресте начальника главного штаба

Японский бизнесмен на конкурсе выберет себе попутчиков для полета к Луне

Военным ДНР разрешили открывать упреждающий огонь

Что случилось этой ночью: среда, 3 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');